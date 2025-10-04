#АЭС в Казахстане
Общество

Минздрав Казахстана обратился с важной информацией касательно здоровья детей

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 19:08 Фото: Zakon.kz
С началом учебного года Минздрав РК призвал родителей уделять особое внимание здоровью детей и напомнил, что все школьники в Казахстане застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Взносы за них вносит государство, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что дети могут бесплатно получать широкий спектр медицинских услуг – от школьной медицины и стоматологии до лечения в стационаре, реабилитации и высокотехнологичной помощи.

По итогам первого полугодия 2025 года профилактическими медосмотрами было охвачено 52% детей от годового плана. У 11% учащихся впервые выявили заболевания, чаще всего кариес, железодефицитную анемию и миопию. Около 30% из них взяты под динамическое наблюдение.

Для профилактики кариеса Минздрав реализует программу "Болашаққа сау тіспен". На сегодня открыто около 150 школьных стоматологических кабинетов, до конца года их число превысит 240, а к 2028 году – более 1000.

Также с сентября действует новый стандарт школьного питания. В рационе ограничено количество соли и сахара – это соответствует рекомендациям ВОЗ и, по данным Минздрава, позволит снизить риски развития хронических заболеваний у детей.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил методику оценки деятельности административных госслужащих корпуса "Б". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
