Семья скончавшегося срочника обратилась к президенту с просьбой провести расследование

Семья 18-летнего парня, призванного в конце сентября на срочную службу в Карасайскую пограничную службу, 5 октября обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обратить личное внимание на обстоятельства его гибели, сообщает Zakon.kz.

По словам родственников, Нурасыл (2006 года рождения) был призван 27 сентября 2025 года и направлен для прохождения службы в часть, расположенную в Алматы на улице Спасской, 67. Уже через неделю после призыва, 5 октября, в семье получили известие о его смерти.

"Мы не хотели отпускать его – сердце подсказывало тревогу. Но он с гордостью говорил, что хочет служить Родине, быть патриотом, выполнить свой долг перед страной. Он верил, что армия – это школа мужества, а не место, где умирают в мирное время", – говорится в заявлении семьи.

Родственники отмечают, что Нурасыл был "добрым, честным и отзывчивым парнем", мечтавшим о будущем и верившим в справедливость. Семья требует установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

"Мы, семья Нурасыла, обращаемся к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Просим вас обратить личное внимание на этот случай. Мы доверяли государству и верили, что наши сыновья и братья находятся под защитой. Почему в мирное время гибнут такие молодые ребята? Нам нужны правда и справедливость", – говорится в заявлении.

5 октября в КНБ сообщили о смерти солдата в одной из частей Пограничной службы КНБ в Алматинской области. В сообщении отмечалось, что, согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия.