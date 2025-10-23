Сбой в системе оповещения о землетрясении не исключают в МЧС

Вице-министр МЧС Кеген Турсынбаев в кулуарах Сената 23 октября 2025 года объяснил, почему алматинцев снова напугали не подтвердившимся оповещением о землетрясении, передает корреспондент Zakon.kz.

Кеген Турсынбаев не исключает сбоя в работе автоматической системы оповещения.

"Те системы, которые у нас на станциях установлены, возможно, в самой системе сбой произошел. Там маленькое землетрясение было – 2-3 балла. Система настроена была на пять баллов, чтобы система оповещения уходила. Скорее всего, внутри что-то произошло. Сейчас наши специалисты – подрядная организация – разбирается. На 2 балла, может быть, она сработала и поэтому сигнал дала", – сказал он.

Предыдущее оповещение, по его словам, также произошло из-за сбоя. Отмечается, что, в целом, будет порядка 70 сейсмический станций.

"Я думаю, мы эту систему, работу наладим. Начальник департамента ЧС по Алматы выступил с обращением, что нет повода для беспокойства. Сейчас комиссия наша работает непосредственно с поставщиками, которые ставили это оборудование", – резюмировал вице-министр.

Сегодня, 23 октября 2025 года, жители и гости Алматы получили на свои телефоны массовое уведомление о землетрясении. Оно пришло на мобильные устройства граждан в 12:21. Но землетрясения в городе в итоге не было.