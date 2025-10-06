Алматинцы знакомились с девушками в соцсетях и попадали в неприятности

В социальных сетях появилась информация о том, что в Алматы произошло несколько случаев, когда мужчины в соцсетях знакомились с девушками, а на свидание приходили парни, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 6 октября рассказали схему обмана:

"После переписки и договоренности о встрече на квартире к пострадавшему приходили ее "знакомые", представляясь братьями или родственниками. Они начинали вымогать деньги, угрожая написать заявление о якобы совершенных насильственных действиях сексуального характера".

Один из таких случаев раскрыли сотрудники полиции Жетысуского района, задержав троих подозреваемых: девушка-приманка и двое ее подельников. Все они водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В Астане 44-летний мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. Свидание закончилось вымогательством у него 400 тыс. тенге.