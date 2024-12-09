Астанчанин, выдавая себя за девушку, выудил деньги у ее знакомого

Жителя Астаны подозревают в том, что он создал поддельную страницу в соцсети и от имени девушки выудил у ее знакомого купную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции города, 37-летний подозреваемый создал аккаунт в Instagram, загрузил туда фотографии девушки и вступил в переписку с ее знакомым. Через какое-то время начал просить деньги. Суммы колебались от 15 до 20 тыс. тенге, якобы на личные нужды.

"Когда общая сумма достигла 100 тыс. тенге, потерпевший решил разобраться, куда уходят его деньги. В итоге он обнаружил, что под номером карты скрывается вовсе не та девушка из Instagram. Осознав, что стал жертвой обмана, пострадавший обратился в полицию. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил, что полученные деньги потратил на собственные нужды", – сообщили в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным нераскрытым преступлениям.

Ранее в Астане сотрудники криминальной полиции задержали 31-летнего мужчину, который онлайн обманывал столичных таксистов.