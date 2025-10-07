Казахстанского хирурга подозревают в том, что он оперировал пьяным

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года прокомментировала смерть пациента в Костанайской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, что во время операции в Костанайской области скончался пациент. А хирурга подозревают в том, что во время работы он находился якобы в состоянии алкогольного опьянения.

"Департамент фармконтроля на месте работает, поэтому по итогам проверки (сообщим. – Прим. ред.). Возбуждено соответствующее дело в Департаменте внутренних дел региона. Комментарии по итогам проверки дадим. Подробности со стороны Департамента полиции не распространяются, но мы выделили со своей стороны специалиста", – озвучила министр.

