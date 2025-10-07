#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Казахстанского хирурга подозревают в том, что он оперировал пьяным

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:17 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года прокомментировала смерть пациента в Костанайской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, что во время операции в Костанайской области скончался пациент. А хирурга подозревают в том, что во время работы он находился якобы в состоянии алкогольного опьянения.

"Департамент фармконтроля на месте работает, поэтому по итогам проверки (сообщим. – Прим. ред.). Возбуждено соответствующее дело в Департаменте внутренних дел региона. Комментарии по итогам проверки дадим. Подробности со стороны Департамента полиции не распространяются, но мы выделили со своей стороны специалиста", – озвучила министр.

16 сентября 2025 года стало известно, что казахстанка добилась миллионных выплат за врачебную ошибку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
11:06, Сегодня
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно
10:46, Сегодня
Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится
11:18, Сегодня
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: