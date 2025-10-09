#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане будут удаленно проверять решения призывных комиссий

Призыв, призывник, призывники, призывной возраст, новобранец, новобранцы, солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, медкомиссия, военно-врачебная экспертиза, военная медкомиссия, медосмотр, медицинский осмотр, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:22 Фото: Министерство обороны РК
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики страны Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по дополнительной автоматизации процесса призыва на срочную службу, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, запланирована интеграция информационной системы Минобороны с медицинской системой "E-medosmotр", обеспечивающей автоматизацию медицинского освидетельствования призывников и получение сведений о ранее перенесенных заболеваниях и травмах.

"В настоящее время систему используют медицинские комиссии Астаны, Шымкента, Алматы, Западно-Казахстанской области и области Жетысу. Также запланирована цифровизация ведения протоколов заседаний районных и областных призывных комиссий, что позволит осуществлять удаленную проверку законности принимаемых решений. В целом вопросы повышения привлекательности срочной военной службы и стимулирования граждан к ее прохождению находятся на постоянном контроле уполномоченных государственных органов", – говорится в ответе.

На сегодняшний день в рамках проекта "Smart военкомат" были цифровизированы следующие процессы:

  • автоматическая постановка граждан на воинский учет при внутренней миграции;
  • автоматическая регистрация 17-летних подростков в МОВУ;
  • автоматическое предоставление отсрочки или освобождения от призыва;
  • оперативный обмен данными с Министерством труда и социальной защиты населения.

В сентябре 2025 года в Минобороны прокомментировали задержания призывников на улицах Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
