Бабье лето в Алматы: тепло до +17°С продержится до 10 октября
Фото: pexels
Жителям трех крупнейших городов Казахстана рассказали о прогнозе погоды с 8 по 10 октября 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", в Астане ночью ожидается минусовая температура. В Алматы воздух прогреется до 17 градусов. В Шымкенте же и вовсе потеплеет до 25°С, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +10+12°С.
- 9 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С.
- 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +12+14°С.
Алматы
- 8-10 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
Шымкент
- 8-10 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
Как обычно, после небольших заморозков осенью наступает бабье лето. Если еще несколько дней в Алматы ночью были заморозки до -3°С, то сегодня ситуация кардинально меняется. К тому же ранее стало известно, что 8 октября в городе стартует отопительный сезон.
