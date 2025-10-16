Прогноз погоды на 17-19 октября обновили для Астаны, Алматы и Шымкента

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 17, 18 и 19 октября 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Так, тепло до +26°С обещают по-прежнему в Шымкенте. В Алматы немного прохладнее, осадков не ожидается. В Астане же и вовсе ночью мороз до -5°С, сообщает Zakon.kz.

Астана 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

18 октября: переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Днем порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -0-2°С, днем +6+8°С.

19 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С. Алматы 17 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -1-3°С, днем +17+19°С.

18 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

19 октября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С. Шымкент 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.

18 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

19 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

