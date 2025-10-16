#АЭС в Казахстане
Общество

Прогноз погоды на 17-19 октября обновили для Астаны, Алматы и Шымкента

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 15:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 17, 18 и 19 октября 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Так, тепло до +26°С обещают по-прежнему в Шымкенте. В Алматы немного прохладнее, осадков не ожидается. В Астане же и вовсе ночью мороз до -5°С, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.
  • 18 октября: переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Днем порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -0-2°С, днем +6+8°С.
  • 19 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.

Алматы

  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -1-3°С, днем +17+19°С.
  • 18 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 19 октября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

Шымкент

  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.
  • 18 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.
  • 19 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

Непогода охватит Казахстан в четверг: каких областей коснулось штормовое предупреждение

Немного ранее синоптики обращались с предупреждением к жителям Алматы.

