Общество

Взрывной рост "глазных" изъятий пенсионных продолжается в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:42 Фото: freepik
В Казахстане продолжает расти количество заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты офтальмологических услуг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет аналитический канал Первого кредитного бюро (ПКБ), за октябрь 2025 года исполнено 15,4 тыс. заявлений на единовременные пенсионные выплаты с целью получения офтальмологических услуг.

"Это почти в 10 раз больше, чем фиксировалось в сентябре, и в 73 раза больше среднего значения за январь-август 2025 года. По сумме за месяц вышло 13,3 млрд тг – это в девять раз больше значений сентября и в 83 раза больше средних значений первых восьми месяцев года, следует из данных ЕНПФ", – сказано в сообщении канала.

К 1 сентября 2025 года, до первого всплеска по офтальмологии, общее число исполненных заявлений на эти цели за все время было близко к нынешнему результату за один октябрь (15,5 тыс.), а сумма накопительным итогом была ниже (8,8 млрд тг).

В ПКБ напомнили, что в сентябре в стране прекратили практику изъятий пенсионных на стоматологические услуги из-за выявленных фактов незаконного вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологии.

Аналитики также привели данные о том, сколько пенсионных изъяли на улучшение жилищных условий.

"В этом сегменте тоже активность только растет, хотя и не аномально: число исполненных заявлений достигло 138,4 тыс. единиц (+7%), сумма – 79,9 млрд тг (+9%). Возврат по ранее поданным обращениям сохраняется в целом в привычных объемах, конкретно речь идет о 16,3 тыс. единиц и 12,6 млрд тг", – сообщили в ПКБ.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу, между тем, ранее заявили, что в некоторых регионах могли выводить из ЕНПФ деньги под фиктивным предлогом улучшения жилищных условий.

2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск троих граждан Казахстана, подозреваемых в причастности к незаконному выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). 16 октября стало известно, что задержан один из трех подозреваемых в организации схемы по выводу пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
