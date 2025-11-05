Взрывной рост "глазных" изъятий пенсионных продолжается в Казахстане
Как пишет аналитический канал Первого кредитного бюро (ПКБ), за октябрь 2025 года исполнено 15,4 тыс. заявлений на единовременные пенсионные выплаты с целью получения офтальмологических услуг.
"Это почти в 10 раз больше, чем фиксировалось в сентябре, и в 73 раза больше среднего значения за январь-август 2025 года. По сумме за месяц вышло 13,3 млрд тг – это в девять раз больше значений сентября и в 83 раза больше средних значений первых восьми месяцев года, следует из данных ЕНПФ", – сказано в сообщении канала.
К 1 сентября 2025 года, до первого всплеска по офтальмологии, общее число исполненных заявлений на эти цели за все время было близко к нынешнему результату за один октябрь (15,5 тыс.), а сумма накопительным итогом была ниже (8,8 млрд тг).
В ПКБ напомнили, что в сентябре в стране прекратили практику изъятий пенсионных на стоматологические услуги из-за выявленных фактов незаконного вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологии.
Аналитики также привели данные о том, сколько пенсионных изъяли на улучшение жилищных условий.
"В этом сегменте тоже активность только растет, хотя и не аномально: число исполненных заявлений достигло 138,4 тыс. единиц (+7%), сумма – 79,9 млрд тг (+9%). Возврат по ранее поданным обращениям сохраняется в целом в привычных объемах, конкретно речь идет о 16,3 тыс. единиц и 12,6 млрд тг", – сообщили в ПКБ.
В Агентстве РК по финансовому мониторингу, между тем, ранее заявили, что в некоторых регионах могли выводить из ЕНПФ деньги под фиктивным предлогом улучшения жилищных условий.
2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск троих граждан Казахстана, подозреваемых в причастности к незаконному выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). 16 октября стало известно, что задержан один из трех подозреваемых в организации схемы по выводу пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники.