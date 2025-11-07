МВД упростило прием на службу в полицию: без бумажных документов и личных связей
Фото: YouTube/PolisiaKz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана представило новую цифровую платформу "Qyzmet-Police.kz", которая полностью автоматизирует процесс поступления на службу в органы внутренних дел, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 7 ноября 2025 года, заявили в пресс-службе ведомства.
"Теперь граждане Казахстана могут подать заявку на службу в полицию в онлайн-формате – без очередей, бумажных документов и личных обращений. Платформа объединяет все вакансии по регионам страны, что позволяет кандидатам выбрать город, подразделение и должность, а также сразу подать заявку. Документы загружаются один раз, непосредственно на сайте. Отбор кандидатов осуществляется исключительно через цифровую систему. Каждый этап фиксируется автоматически, что обеспечивает прозрачность процедуры и исключает коррупционные риски".Пресс-служба МВД РК
Кроме того, "Qyzmet-Police.kz" предоставляет полную информацию о размере заработной платы и жилищных выплат по каждой должности. Кандидаты могут отслеживать статус своей заявки онлайн – от подачи до приглашения на собеседование.
Проект "Qyzmet-Police.kz" является частью цифровой трансформации МВД, направленной на повышение доверия и открытости в кадровой политике.
В МВД подчеркнули, что платформа обеспечивает равный доступ всех граждан к службе в органах внутренних дел, независимо от места проживания и личных связей.
Ранее в МВД рассказали, кому могут запретить въезд в Казахстан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript