Общество

МВД упростило прием на службу в полицию: без бумажных документов и личных связей

полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 15:40 Фото: YouTube/PolisiaKz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана представило новую цифровую платформу "Qyzmet-Police.kz", которая полностью автоматизирует процесс поступления на службу в органы внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 ноября 2025 года, заявили в пресс-службе ведомства.

"Теперь граждане Казахстана могут подать заявку на службу в полицию в онлайн-формате – без очередей, бумажных документов и личных обращений. Платформа объединяет все вакансии по регионам страны, что позволяет кандидатам выбрать город, подразделение и должность, а также сразу подать заявку. Документы загружаются один раз, непосредственно на сайте. Отбор кандидатов осуществляется исключительно через цифровую систему. Каждый этап фиксируется автоматически, что обеспечивает прозрачность процедуры и исключает коррупционные риски".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, "Qyzmet-Police.kz" предоставляет полную информацию о размере заработной платы и жилищных выплат по каждой должности. Кандидаты могут отслеживать статус своей заявки онлайн – от подачи до приглашения на собеседование.

Проект "Qyzmet-Police.kz" является частью цифровой трансформации МВД, направленной на повышение доверия и открытости в кадровой политике.

В МВД подчеркнули, что платформа обеспечивает равный доступ всех граждан к службе в органах внутренних дел, независимо от места проживания и личных связей.

Ранее в МВД рассказали, кому могут запретить въезд в Казахстан.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
МИД сделал важное заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям
16:26, Сегодня
МИД сделал важное заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям
Министерство внутренних дел внедряет ИИ для отбора на службу
08:26, 08 октября 2025
Министерство внутренних дел внедряет ИИ для отбора на службу
Назначен новый глава Департамента собственной безопасности МВД РК
10:14, 23 октября 2025
Назначен новый глава Департамента собственной безопасности МВД РК
