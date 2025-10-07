22-летняя алматинка попала в серьезные неприятности, приехав в Текели: что произошло
Стражи порядка регионального Департамента полиции (ДП) уточняют, что узнали о девушке в рамках проводимого республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025".
Проверка показала, что жительница Алматы в период с 13 по 16 сентября незаконно приобрела и хранила психоактивное вещество – мефедрон, часть которого употребила сама, а часть оставила при себе.
В ночь с 16 на 17 сентября она выехала на такси из Алматы в Талдыкорган, имея при себе 15 свертков с наркотическим средством.
Однако на въезде в Текели ее оперативно задержали сотрудники полиции. При личном обыске был найден сверток с порошкообразным веществом, обмотанный черной изолентой.
Кроме того, в сумке подозреваемой обнаружили также сигаретную пачку с тремя стеклянными пипетками и пластиковой трубкой, предназначенными для курения наркотиков.
"Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови задержанной метаболитов мефедрона, меткатинона, а-PVP (альфа-пирролидинопентиофенона) и каннабиноидов. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном – аналогом психотропного вещества меткатинона".Пресс-служба ДП области Жетысу
Общая масса составила 3,03 грамма, что по закону относится к особо крупному размеру.
Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.
Согласно законодательству, за незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
