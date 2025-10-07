22-летняя алматинка попала в серьезные неприятности, приехав в Текели: что произошло

В области Жетысу сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали 22-летнюю жительницу Алматы, перевозившую наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка регионального Департамента полиции (ДП) уточняют, что узнали о девушке в рамках проводимого республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025".

Проверка показала, что жительница Алматы в период с 13 по 16 сентября незаконно приобрела и хранила психоактивное вещество – мефедрон, часть которого употребила сама, а часть оставила при себе.

В ночь с 16 на 17 сентября она выехала на такси из Алматы в Талдыкорган, имея при себе 15 свертков с наркотическим средством.

Однако на въезде в Текели ее оперативно задержали сотрудники полиции. При личном обыске был найден сверток с порошкообразным веществом, обмотанный черной изолентой.

Кроме того, в сумке подозреваемой обнаружили также сигаретную пачку с тремя стеклянными пипетками и пластиковой трубкой, предназначенными для курения наркотиков.

"Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови задержанной метаболитов мефедрона, меткатинона, а-PVP (альфа-пирролидинопентиофенона) и каннабиноидов. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном – аналогом психотропного вещества меткатинона". Пресс-служба ДП области Жетысу

Общая масса составила 3,03 грамма, что по закону относится к особо крупному размеру.

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

Согласно законодательству, за незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Немного ранее мы рассказывали, что наркосбытчика в Уральске выдала фотокамера смартфона.

Кроме того, в Шымкенте сотрудники Департамента полиции и спецподразделения МВД РК "Арлан" провели операцию, в ходе которой провели задержания, в том числе иностранцев. В ходе обыска арендованного автомобиля было обнаружено и изъято 22 расфасованных пакетика с психотропным веществом мефедроном, готовых к сбыту. Дополнительно в тайниках, заранее подготовленных злоумышленниками, было найдено еще 46 аналогичных свертков.