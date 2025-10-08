Какие запреты на строительство введут в Алматы при принятии нового Строительного кодекса

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в кулуарах Мажилиса 8 октября 2025 года рассказал, какие ограничения вводятся новым Строительным кодексом, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев отметил, что в Казахстане 45% территорий – это сейсмически опасные территории. Поэтому в новом кодексе отдали целую главу под сейсмическую безопасность.

"Ввели очень много механизмов, начиная от использования сейсмически изолирующих элементов, оценки уровня сейсмического риска. Теперь акиматы, это, кстати, больше касается Алматы... ...должны провести паспортизацию всех объектов, находящихся в сейсмически опасной зоне. Паспортизация осуществляется местным исполнительным органом за свой бюджет, они сейчас должны предусматривать в своих бюджетах. Теперь, чтобы акимат захотел что-то построить у себя в Алматы, обязан использовать карту сейсмического микроизолирования. Эту карту делает подведомственная организация Министерства по чрезвычайным ситуациям. Теперь только с использованием этой карты можно будет корректировать проект детальной планировки. Теперь не будет разрешено в соответствии с новым Строительным кодексом никакое строительство в сейсмически опасных разломах, строительство многоэтажных домов там ограничивается. Что касается уже существующих объектов, то это было до принятия кодекса, по ним отдельно идут большие судебные иски. После судебных решений скажем, что будет", – добавил министр.

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что дома, которые находятся на разломах в Алматы, будут сносить.

"Укреплять – да. Сносить. Если документация вся в порядке, как? Новые дома точно строить не будут – это будет запрещено. А если выяснится, что дом не подлежит укреплению, есть отдельная программа по сносу аварийного и ветхого жилья, эта программа прекрасно работает", – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Строительный кодекс – это концептуально новый документ, который даст ответ на все проблемные вопросы в строительной и градостроительной сферах. Какие ключевые нормы в него включены, можно прочитать здесь.