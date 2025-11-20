#АЭС в Казахстане
Общество

У нас есть вопросы по качеству застройки ко всем компаниям – глава Минпрома

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:45 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 20 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал нормы проекта Строительного кодекса в части защиты прав граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Министра попросили прокомментировать мнение некоторых депутатов о том, что кодекс абсолютно не защищает права граждан.

"Кодекс ужесточает требования ко всем застройщикам. Государство сейчас максимально берет в свои руки все правила застройки. Я с этим абсолютно не согласен – посмотрите нормы Строительного кодекса. Возможно, до второго чтения депутаты вносят какие-то поправки, будем обсуждать. Я уверен, что кодекс направлен на защиту простых граждан", – сказал Нагаспаев.

Также его попросили прокомментировать ситуацию с алматинской строительной компанией RAMS.

"Если правоохранительными органами будет принято решение о том, что это недобросовестный застройщик, конечно государство будет выступать на стороне этих дольщиков. Пока к нам правоохранительные органы не обращались. У нас есть вопросы по качеству застройки ко всем компаниям. Также есть вопросы по наличию разрешительных документов, по наличию плану детальной планировки, по генеральному плану", – добавил министр.

Депутаты Мажилиса 8 октября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили Строительный кодекс в первом чтении. Ранее мы опубликовали подробное интервью о Строительном кодексе с одним из его разработчиков – депутатом Мажилиса Муратом Абеновым.

Азамат Сыздыкбаев
