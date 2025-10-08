#АЭС в Казахстане
Общество

Какие машины нельзя будет ввозить в Казахстан с 20 октября

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:27 Фото: akorda.kz
Заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков разъяснил запрет по ввозу в Казахстан некоторых машин после 20 октября, передает корреспондент Zakon.kz.

20 октября 2025 года по решению совета Евразийской экономической комиссии вступает в силу изменение в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"23 мая было принято решение ЕЭК о внесении изменений в 74 акта, уточняющих порядок ввоза автотранспортных средств на территорию Казахстана. Согласно этим изменениям, даже физические лица не смогут ввозить в страну специальную технику, не являющуюся легковыми автомобилями. Теперь только юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут ввозить автомобили и спецтехнику в Казахстан", – сказал Андаков.

И то, для этого нужно будет получить соответствующий сертификат безопасности, действующий на территории Казахстана.

"Физические лица не смогут ввозить бывшие в употреблении машины, которые уже находились в эксплуатации, после 20 октября. Это ограничение будет касаться только спецтехники и автобусов, но не легковых автомобилей", – добавил спикер.

Ранее казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей.

Азамат Сыздыкбаев
