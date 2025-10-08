Какие машины нельзя будет ввозить в Казахстан с 20 октября

Заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков разъяснил запрет по ввозу в Казахстан некоторых машин после 20 октября, передает корреспондент Zakon.kz.

20 октября 2025 года по решению совета Евразийской экономической комиссии вступает в силу изменение в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"23 мая было принято решение ЕЭК о внесении изменений в 74 акта, уточняющих порядок ввоза автотранспортных средств на территорию Казахстана. Согласно этим изменениям, даже физические лица не смогут ввозить в страну специальную технику, не являющуюся легковыми автомобилями. Теперь только юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут ввозить автомобили и спецтехнику в Казахстан", – сказал Андаков.

И то, для этого нужно будет получить соответствующий сертификат безопасности, действующий на территории Казахстана.

"Физические лица не смогут ввозить бывшие в употреблении машины, которые уже находились в эксплуатации, после 20 октября. Это ограничение будет касаться только спецтехники и автобусов, но не легковых автомобилей", – добавил спикер.

