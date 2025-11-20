В каких регионах Казахстана чаще всего задерживают зарплаты
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Мейрамбек Ахметов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года высказался о долгах предприятий по заработной плате, передает корреспондент Zakon.kz.
Мейрамбек Ахметов отметил, что в случае невыплаты своевременно заработной платы предусмотрен штраф.
"Мы работодателя привлекаем к административной ответственности в соответствии со статьей 86 КоАП – на него налагается штраф", – сказал он.
По его данным, в течение года усилиями государственных инспекторов труда было выявлено 2 млрд 300 млн тенге задолженности. И из них 2 млрд 100 млн работодатель выплатил работникам. Таким образом, защищены права порядка 10 тыс. работников.
"По регионам – это Алматинская область (190 млн) и Восточно-Казахстанская область (140 млн тенге). Бывает в течение месяца, бывает по 2-3 месяца не выплачивают. Это проблемные предприятия. Они, как правило, либо банкроты, на банкротство идут, либо на реабилитации. То есть проблемные. У них счета арестованы, у них нет имущества, платить не с чего", – резюмировал спикер.
19 ноября 2025 года депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев предложил ввести пеню для работодателей, которые задерживают заработную плату.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript