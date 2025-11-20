#АЭС в Казахстане
Общество

В каких регионах Казахстана чаще всего задерживают зарплаты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Мейрамбек Ахметов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года высказался о долгах предприятий по заработной плате, передает корреспондент Zakon.kz.

Мейрамбек Ахметов отметил, что в случае невыплаты своевременно заработной платы предусмотрен штраф.

"Мы работодателя привлекаем к административной ответственности в соответствии со статьей 86 КоАП – на него налагается штраф", – сказал он.

По его данным, в течение года усилиями государственных инспекторов труда было выявлено 2 млрд 300 млн тенге задолженности. И из них 2 млрд 100 млн работодатель выплатил работникам. Таким образом, защищены права порядка 10 тыс. работников.

"По регионам – это Алматинская область (190 млн) и Восточно-Казахстанская область (140 млн тенге). Бывает в течение месяца, бывает по 2-3 месяца не выплачивают. Это проблемные предприятия. Они, как правило, либо банкроты, на банкротство идут, либо на реабилитации. То есть проблемные. У них счета арестованы, у них нет имущества, платить не с чего", – резюмировал спикер.

19 ноября 2025 года депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев предложил ввести пеню для работодателей, которые задерживают заработную плату.

