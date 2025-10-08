#АЭС в Казахстане
Общество

От -3°С до +26°С: синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня

желтые листья, снег, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:03 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды на 9, 10 и 11 октября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что больше всего с теплой погодой повезет жителям Шымкента, чуть меньше – алматинцам, а в Астане ожидается мороз до -3°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9-10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:03
В Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение

Ранее синоптики предупредили, что снег и дожди надвигаются на два региона Казахстана. Где именно резко испортится погода с 9 по 11 октября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
