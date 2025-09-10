Работа в Южной Корее: Минтруда надеется ратифицировать соглашение до конца 2025 года

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года объяснила, почему до сих пор не ратифицировали документ, который позволит казахстанцам легально работать в Южной Корее, передает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова согласна с критикой в адрес ее ведомства.

"Мы затянули данное соглашение, подписание данного соглашения, но этому есть несколько объяснений, причин. Это, во-первых, волнения, которые были в Корее: смена президента, смена министра труда и так далее. То есть вот это все время немного затянуло", – сказала она.

Между тем министр выразила надежду, что до конца года документ будет подписан сторонами.

Между тем, по данным депутата Мажилиса Нартая Сарсенгалиева, в Южной Корее находятся около 16 тыс. наших граждан, из которых 70% имеют статус нелегальных работников.

9 сентября 2025 года сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) усилит контроль за миграцией казахстанцев в Корею.