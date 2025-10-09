Три здания акимата ушли частникам: суд в Таразе вынес приговор чиновникам

Суд №2 города Тараза 9 октября вынес приговор двум сотрудникам городского акимата, обвиняемым в мошенничестве и растрате в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, заведующий сектором коммунальной собственности отдела финансов акимата Тараза и его подчиненный – статист коммунальной собственности – в 2021-2022 годах незаконно вывели из собственности акимата три объекта недвижимости, реализовав их частным лицам. Государству был причинен ущерб в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью подтверждена показаниями свидетелей, вещественными доказательствами и материалами дела.

Прокурор просил назначить обоим обвиняемым по 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Один из подсудимых – А. – вину не признал, тогда как К. полностью признал вину и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами для А. отсутствие судимости, возмещение ущерба и проблемы со здоровьем, в том числе инвалидность III группы. В отношении К. учтено признание вины и отсутствие судимостей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

С учетом состояния здоровья А. суд применил положения части 4 статьи 55 УК и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

К. приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере управления и распоряжения имуществом сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом судебном процессе. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента был оглашен приговор по делу бывшего первого заместителя руководителя ДКНБ города Маната Сарбасова.