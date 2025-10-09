#АЭС в Казахстане
Общество

Три здания акимата ушли частникам: суд в Таразе вынес приговор чиновникам

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:37 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Тараза 9 октября вынес приговор двум сотрудникам городского акимата, обвиняемым в мошенничестве и растрате в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, заведующий сектором коммунальной собственности отдела финансов акимата Тараза и его подчиненный – статист коммунальной собственности – в 2021-2022 годах незаконно вывели из собственности акимата три объекта недвижимости, реализовав их частным лицам. Государству был причинен ущерб в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью подтверждена показаниями свидетелей, вещественными доказательствами и материалами дела.

Прокурор просил назначить обоим обвиняемым по 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Один из подсудимых – А. – вину не признал, тогда как К. полностью признал вину и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами для А. отсутствие судимости, возмещение ущерба и проблемы со здоровьем, в том числе инвалидность III группы. В отношении К. учтено признание вины и отсутствие судимостей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

С учетом состояния здоровья А. суд применил положения части 4 статьи 55 УК и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

К. приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере управления и распоряжения имуществом сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом судебном процессе. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента был оглашен приговор по делу бывшего первого заместителя руководителя ДКНБ города Маната Сарбасова.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева
10:13, 07 апреля 2023
Суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева
В Таразе осудили главного онколога за взятку
23:12, 16 января 2025
В Таразе осудили главного онколога за взятку
Украли деньги на ремонт дорог: в Таразе чиновнику и бизнесмену дали восемь лет тюрьмы
11:30, 09 февраля 2024
Украли деньги на ремонт дорог: в Таразе чиновнику и бизнесмену дали восемь лет тюрьмы
