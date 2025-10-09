Это не клевета, а мнение: Верховный суд встал на защиту блогера из Актау

Кассационный суд отменил решение о 20-суточном административном аресте блогера из Актау Азамата Сарсенбаева, признав, что его публикации в социальных сетях не содержали признаков клеветы и подпадают под конституционное право на свободу выражения мнения, сообщает Zakon.kz.

Ранее Сарсенбаев был арестован по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Клевета") после поста в соцсетях, где он комментировал конфликт между владельцем донерной и клиенткой, затронув также вопросы возможных нарушений при строительстве объекта. Решением суда первой инстанции блогера признали виновным в "подрыве деловой репутации" государственного органа – антикоррупционной службы. Ему назначили 20 суток ареста.



После отбытия наказания блогер обратился в Верховный суд, заявив, что наказание нарушает его конституционные права.





"Честно говоря, я не понимал, за что сижу эти 20 суток. Я никого поимённо не обвинял, не называл конкретных фамилий. Я просто писал своё мнение, делился своими наблюдениями. Где тогда свобода слова, где наши конституционные права?" – говорил Сарсенбаев в обращении к суду.

Кассационная коллегия, изучив материалы дела, пришла к выводу, что в действиях блогера отсутствует состав административного правонарушения. Суд отметил, что выражение мнения в публичном пространстве, в том числе в социальных сетях, является частью гарантированной Конституцией свободы слова, а государственные органы не могут рассматриваться как "потерпевшие" стороны в делах о защите чести и достоинства.

В постановлении суда подчеркивается, что критика деятельности органов власти и публичное выражение мнения не могут быть приравнены к клевете, если они не содержат заведомо ложных фактов.

Таким образом, постановление суда первой инстанции и апелляции признаны незаконными, а дело против блогера прекращено.

"Я благодарен Верховному суду за справедливое решение. Это не только моя личная победа, но и важный прецедент для всех граждан, которые не боятся говорить правду. Надеюсь, это станет сигналом, что свобода слова в Казахстане – не пустой звук", – прокомментировал Сарсенбаев решение суда.

Азамат Сарсенбаев – казахстанский блогер, известный своими видеоработами о жизни и природе Мангистауской области, снятыми с дрона.

