В Астане завершилось рассмотрение апелляции по делу супругов-блогеров

В суде Астаны 9 октября 2025 года завершилось рассмотрение апелляционной жалобы по делу блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат блогера Олег Чернов заявил о несогласии с выводами суда первой инстанции.

По его мнению, судом производство по делу было прекращено и сделан следующий вывод: якобы имеются признаки нескольких уголовных правонарушений по статье 214 Уголовного кодекса – то есть незаконной предпринимательской деятельности.

"Исходя из количества участников розыгрыша, процесса его проведения, перечисления денежных средств и наличия непрозрачных финансовых операций, суд посчитал, что в действиях Жанабылова усматриваются признаки незаконной предпринимательской деятельности. Таким образом, из этого вывода суда можно выделить следующие признаки, на которые он опирался: стоимость участия в розыгрыше, количество участников, процесс перечисления денежных средств, незавершенность розыгрыша по настоящее время. Однако ни один из перечисленных признаков не подпадает под диспозицию статьи 214 УК", – озвучил он.

Чернов добавил, что объективная сторона уголовного правонарушения по статье 214 УК содержит следующие признаки: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без обязательной для такой деятельности лицензии, либо занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

"Между тем ни один из указанных признаков судом установлен не был. А те признаки, на которые ссылался суд, не входят в состав объективной стороны по статье 214 УК. Также отсутствует отсылка к постановлению Верховного суда от 24 января 2020 года о некоторых вопросах применения законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности. Таким образом, выводы суда являются необоснованными и надуманными", – уточнил адвокат.

Олег Чернов также отметил что в один день – 15 сентября – рассматривалось два материала: в отношении супруги Жанабылова и самого Жанабылова.

"Если сравнить оба судебных акта, они практически идентичны. То есть при разных подсудимых и разных составах суда постановления оказались совпадающими на 90% – различаются только фамилии и имена. Все обстоятельства, формулировки и выводы одинаковы. Это вызывает сомнения в объективности суда первой инстанции. На мой взгляд, суд прекратил производство по делу со ссылкой на признаки уголовного преступления, чтобы избежать рассмотрения по существу. Поэтому я прошу отменить постановление специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны от 15 сентября 2025 года и прекратить производство по делу в отношении Жанабылова ввиду отсутствия состава административного правонарушения и недоказанности его вины", – сказал он.

Судья Жанна Нургалиева постановила оставить без изменений решение Специализированного суда от 15 сентября 2025 года в отношении Ерболата Жанабылова, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

"Постановление вступает в законную силу с момента оглашения. Постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 46 Кодекса РК об административных правонарушениях. Данное постановление судебной инстанции было вынесено в последние дни. Действительно, обстоятельства, имеющиеся в материалах административного дела, требуют дополнительного выяснения и установления. Те мероприятия, проведенные Жанабыловым, имеют признаки лотереи. Кроме того, отсутствуют точные данные о стоимости участия в розыгрыше и количестве участников. С учетом указанных обстоятельств, а также других данных, которые могли бы исключить наличие признаков незаконной предпринимательской деятельности в действиях Жанабылова, коллегия судей считает, что постановление суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению в силе", – дополнила она.

Также судья оставила без удовлетворения апелляционную жалобу по аналогичному делу в отношении супруги блогера – Эльмиры Толегеновой.



Сегодня, 9 октября 2025 года, начались слушания по делу Ерболата Жанабылова и его супруги Толегеновой Эльмиры. Стоит отметить, что заседания проходили одно за другим.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылов являются ширмой для скрытия лотереи.

В этот же день стало известно, что материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.