Съемки блогером места крушения самолета вызвали возмущение в Сети

Актауского блогера Азамата Сарсенбаева 25 декабря 2024 года подвергли административному аресту на 10 суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

"Меня арестовали на 10 суток", – написал Сарсенбаев.

В пресс-службе суда прокомментировали арест.

"Тупкараганским районным судом Мангистауской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина С., привлеченного по ст. 667 ч.1 КоАП РК ("Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей, воспрепятствование его законной деятельности")", – говорится в сообщении.

Судом установлено, что 25 декабря 2024 года около 13:00 Сарсенбаев находился на месте крушения самолета, следовавшего по маршруту Баку – Грозный.

"Несмотря на то, что территория была оцеплена сотрудниками полиции, С. производил видеосъемку с использованием дрона и сотового телефона. Действия правонарушителя препятствовали работе спасательных служб и следственных действий. Кроме того, он отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции. Суд признал С. виновным по ст. 667 ч. 1 КоАП и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу", – пояснили суть правонарушения в суде.

Отметим, что за несколько часов до ареста Сарсенбаев с помощью дрона снимал место падения самолета около аэропорта Актау. Распространенные им кадры у многих казахстанцев вызвали негативную реакцию, которую они выразили в комментариях к посту:

Вы как бывший сотрудник правоохранительных органов должны были знать закон этики и морали. Вообще-то мало дали вам, на чужом горе не надо ловить хайп.

Никакой этики и уважения у вас нет! Случилось горе, и вы еще снимаете ради контента, позор вообще вам! Вы как "кость в горле", это сугубо мое мнение!

Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев

Азамат, потому что есть понятия этики и морали. Случилась трагедия, а вы снимаете на дрон. Видео с вашего дрона распространились в сети, где видны тела погибших, вы не думали, какого родственникам погибших, кто мог опознать в этих телах своих родных? Я конечно понимаю, контент хотелось сделать, но есть границы, которые не должны пересекаться

На чужом горе счастье не построишь, есть границы блогерства и хайпа.

Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев





Это надо быть настолько бестактным и бессовестным человеком. У людей горе, а тут с таким веселым настроением ходит все снимает. Будто на место праздника прибыл.

У людей и так страшное горе.. одного вида крушения самолета уже предостаточно.. зачем выкладывать эти подробности с телами и прочее?.. лишнее...

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек, погибли 38. В самолете находились и граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.