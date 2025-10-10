Шесть золотых медалей привезли казахстанцы с чемпионата профмастерства

Сборная Казахстана стала абсолютным победителем на I Международном чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills-2025, сообщает Zakon.kz.

Эта победа наглядно подтверждает успешную реализацию реформ, проводимых в рамках объявленного главой государства Года рабочих профессий, передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана. Чемпионат TurkicSkills-2025, проходивший в городе Актау с 4 по 9 октября, собрал около 70 студентов колледжей и молодых специалистов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана и Кыргызстана.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Участники соревновались в 10 компетенциях, охватывающих направления:

инженерии;

информационных технологий;

производства;

робототехники;

сферы услуг.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

На церемонии закрытия вице-министр просвещения Республики Казахстан Асылбек Ахметжанов отметил, что чемпионат TurkicSkills впервые был организован по инициативе Казахстана в столь масштабном формате среди организаций технического и профессионального образования тюркоязычных стран.

