Школа за миллиард тенге пустует без учеников

В селе Шетпе Мангистауской области пустует школа, строительство которой семь лет назад обошлось государству в 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

За 10 дней до начала нового учебного года здание вдруг признали аварийным, передает "Седьмой канал". Теперь учащиеся вынуждены учиться в других школах, но добираться до них непросто.

Поездки стали большим испытанием для школьников и их родителей. Дело в том, что на 1 тыс. учеников выделено всего 10 автобусов.

"Выходит примерно по 100 человек на автобус", – говорится в репортаже.

Естественно, что многие не влезают в транспорт и остаются ждать другой рейс. К тому же эти самые автобусы еще и старые, но подрядчик обещает обновить устаревшие машины.

Люди возмущены и требуют решить проблему.

