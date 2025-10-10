Заморозки до -6°С и туманы: прогноз погоды в Казахстане на 11 октября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на субботу, 11 октября 2025 года. Специалисты уточняют, что под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает Zakon.kz.

Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием поля повышенного давления ожидается преимущественно погода без осадков.

Кроме того, по стране ожидается усиление ветра.

Также на западе, севере, востоке страны прогнозируются туманы.

"В области Жетысу ожидаются заморозки -1-6°С. На севере, юге Алматинской области, на западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки -1-3°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке области Улытау и на юге области Абай.

В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау и Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Еще мы сообщали, что в ближайшие три дня в Астане ожидаются осадки и 5-градусный мороз, в Алматы вернутся заморозки до -1°C и дожди, а в Шымкенте будет почти по-летнему жарко. Об этом говорится в прогнозе на 11, 12 и 13 октября 2025 года.