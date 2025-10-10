#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Общество

Заморозки до -6°С и туманы: прогноз погоды в Казахстане на 11 октября

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:55 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на субботу, 11 октября 2025 года. Специалисты уточняют, что под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает Zakon.kz.

Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием поля повышенного давления ожидается преимущественно погода без осадков.

Кроме того, по стране ожидается усиление ветра.

Также на западе, севере, востоке страны прогнозируются туманы.

"В области Жетысу ожидаются заморозки -1-6°С. На севере, юге Алматинской области, на западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки -1-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке области Улытау и на юге области Абай.

В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау и Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:55
Снег, гололед и морозы до -10°C: что ждет казахстанцев с 11 по 13 октября

Еще мы сообщали, что в ближайшие три дня в Астане ожидаются осадки и 5-градусный мороз, в Алматы вернутся заморозки до -1°C и дожди, а в Шымкенте будет почти по-летнему жарко. Об этом говорится в прогнозе на 11, 12 и 13 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Какой будет погода в Казахстане 11 января
18:04, 10 января 2025
Какой будет погода в Казахстане 11 января
Ветер, туман, заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 18 октября
16:14, 17 октября 2023
Ветер, туман, заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 18 октября
Заморозки, дожди и туман: прогноз погоды в Казахстане на 3-5 октября
12:29, 02 октября 2023
Заморозки, дожди и туман: прогноз погоды в Казахстане на 3-5 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: