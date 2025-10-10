#АЭС в Казахстане
Общество

Из-за нового школьного меню шымкентские предприниматели влезли в долги

Из-за нового школьного меню шымкентские предприниматели влезли в долги, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 19:24 Фото: Zakon.kz
Новое школьное меню обернулось большими расходами после того, как в него добавили национальные и мясные блюда. Предприниматели заявили: средств из бюджета не хватает. Они просят власти пересмотреть нормы финансирования или вернуть прежнее меню, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что Балжан Берденова арендует школьную столовую и ежедневно готовит горячие обеды для учеников. Но, по ее словам, установить баланс между качеством и ценой невозможно. Новое меню требует больше мяса и масла, а выделенных средств не хватает даже на закуп продуктов.

"Если посмотреть меню – там бешбармак, мясные блюда каждый день. Конечно, мы уходим в убыток. Уже за месяц накопились долги. Просим пересмотреть меню, потому что сейчас не можем оплачивать коммунальные услуги, не хватает на зарплаты. Пришли к акиму, чтобы попросить помощи".Предприниматель Балжан Берденова

В Управлении образования Шымкента подтвердили: в этом году пересмотреть бюджет не получится – все расходы уже утверждены. Возможность изменить финансирование появится только при формировании бюджета на следующий год.

"В 2025 году бюджет меняться не будет. В пятницу мы обсудим проект бюджета на следующий год. Ваши расходы уже рассчитаны. Приглашаем всех на обсуждение", – отметили в управлении.

Теперь в школах помимо каш детям подают плов, жареный картофель и национальные блюда вроде бешбармака. Но нововведение вызвало неоднозначную реакцию родителей:

  • Даже взрослый человек с утра не может есть такую тяжелую пищу. Старое меню было правильным.
  • Говорят, бешбармак не едят, а ведь это любимое блюдо наших детей.
  • Моим детям нравится школьная еда, но некоторые блюда слишком тяжелые. Маленьким детям с утра дают жирную пищу. Пусть вернут каши и супы, как раньше.
  • Думаю, правильно, что такие блюда убрали. Детям все равно не дают нормальную еду – мяса там почти нет.
  • Горячее питание – только название. На деле внутри нет даже кусочка мяса.

В Управлении образования пообещали в ближайшее время собрать всех арендаторов школьных столовых и обсудить пути решения проблемы. Но пока финансирование остается прежним – стоимость питания на одного школьника в этом году не изменится.

С 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
