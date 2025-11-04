#Народный юрист
Происшествия

Дрон помог найти заблудившихся туристов в Карагандинской области

горы, карагандинская область, сасатели, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 22:33 Фото: pixabay
Днем мужчина и женщина поднялись в горы на прогулку, но заблудились и не смогли самостоятельно вернуться к базе отдыха "Шахтер". После сообщения о пропаже людей, на предполагаемое место поиска экстренно выдвинулась спасательная группа МЧС РК, сообщает Zakon.kz

Поисковая группа при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила туристов примерно в 2,5 км от дома отдыха.

"Медицинская помощь им не понадобилась – они были доставлены в безопасное место", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также напомнили, что, отправляясь в лес или горную местность, необходимо иметь заряженный телефон, запас воды и еды, а также сообщать родным или администрации базы отдыха о своем маршруте. Кроме этого не стоит выходить на маршруты в темное время суток.

Ранее сообщалось, что спасатели Службы спасения города Алматы оказали помощь двум подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с водопада Шукур в Медеуском районе.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
