Общество

Кнут и пряник: школьник из области Абай удивил казахстанцев необычным увлечением

В области Абай школьник делает кнуты, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 05:14 Фото: пресс-служба акимата области Абай
13-летний ученик школы №5 Аягозского района Алихан Салихан проявляет особый интерес к национальному ремеслу и освоил 15 видов плетения кнута, сообщает Zakon.kz.

Семиклассник самостоятельно изучает древнее искусство плетения и возрождает традиции своих предков, передает пресс-служба регионального акимата. Сегодня он изготавливает такие виды как, дойыр, тобылғы, өрме, сегіз өрім, шынжыр баулы, сәндік и алақанды.

Интерес к этому ремеслу у Алихана появился с детства, когда он наблюдал за работой своего отца.

"Кнут – это не просто предмет. Это история, воспитание и дух. С каждым плетением я словно вижу перед собой образ жизни и мужественный характер наших предков", – поделился Алихан.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Сегодня школьник не только продолжает создавать кнуты, но и изучает их происхождение, значение и особенности в разных регионах, адаптируя традиционные методы к современности.

"Моя цель – не просто овладеть ремеслом, а показать своим сверстникам, что национальное искусство может быть интересным и современным. Я хочу укрепить уважение и любовь к культурному наследию нашего народа", – рассказал школьник.

Направляет школьника в этом интересном деле его руководитель Мухит Буршакбаев.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Впервые в истории, 12 октября, жители города Семей выбирали нового акима административного центра области Абай.

Фото Алия Абди
Алия Абди
