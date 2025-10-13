Угроза оползней в Алматы: специалисты обратились к горожанам

Осень в Алматы – не только время ярких красок, но и период, когда природа может напомнить о своей силе. Речь о риске оползней, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 октября 2025 года в ГУ "Казселезащита", на склонах гор и в долинах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы расположено 145 оползнеопасных участков. Ниже приведена карта зон риска оползневой опасности в Алматы. Согласно ей, указанные участки представляют прямую угрозу для более чем 710 различных объектов и более 8 600 жителей.

Фото: Казселезащита

"Эти зоны ежегодно находятся под пристальным вниманием специалистов, ведь они представляют потенциальную угрозу для сотен объектов инфраструктуры и тысяч жителей города", – отметили в "Казселезащите".

Как отмечают специалисты Алматинского городского эксплуатационно-технического управление (АГЭТУ) ГУ "Казселезащита", зоны формирования оползней нередко находятся рядом с автомобильными дорогами, линиями коммуникаций и жилыми домами. Даже незначительные колебания грунта, сильные осадки или таяние снега могут спровоцировать движение масс земли.

"Главная задача – не допустить развития опасных процессов. Мы постоянно проводим аэровизуальные облеты, наземные обследования и разъяснительные работы с населением. Любая выявленная трещина или смещение фиксируется и берется под контроль", – отметили специалисты АГЭТУ ГУ "Казселезащита".

Фото: Казселезащита

В рамках предупредительных мероприятий специалисты ведомства регулярно обследуют склоны и оползнеопасные зоны; проводят разъяснительную работу с жителями и организациями, расположенными в потенциальных зонах риска; выдают уведомления-рекомендации о необходимых мерах безопасности и ограничении строительных работ на опасных участках.

Как действовать при угрозе оползня

1. При появлении трещин на грунте, стенах зданий или деформации дорог – немедленно сообщите в АГЭТУ ГУ "Казселезащита" и Департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112.

2. Не оставайтесь в опасной зоне, возьмите документы и предметы первой необходимости.

3. Не пытайтесь спасти имущество, если началось движение грунта, главное – сохранить жизнь.

4. После стабилизации обстановки возвращайтесь в дом только после разрешения специалистов.

Алматинцев просят быть внимательными, следить за изменениями в окружающей среде и не игнорировать предупреждения специалистов.

В начале 2024 года в Алматы в мкр Тау-Самал из-за прорыва водопроводной трубы произошел сход грязевой массы. В результате под обломками собственного дома погибла семья из четырех человек.

3 сентября 2025 года депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в верхней части города Алматы практически не осталось природных логов, которые не были засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей. И в случае таяния ледников и моренных озер город ждет катастрофа: под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, возведенных в логах.