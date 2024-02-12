Причины частых оползней в Алматы назвали специалисты

Заместитель руководителя "Казселезащиты" Мурат Касенов рассказал, с чем связаны частые оползни в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Специалист объяснил, что активизация оползневых процессов в горах связана как с природными, так и с техногенными факторами.

"В низкогорной и среднегорной зонах наблюдалось интенсивное хаотичное строительство жилых домов, так и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству на просадочных грунтах. Производилось устройство водопроводных сетей с подрезкой склонов, а также без учета значительной нагрузки, перегрузки на склонах гор. Активно проводились работы по нарезке автодорог на склонах гор и подрезка склонов горы под строительство жилых домов, зданий. При этом канализационные трубы, водопроводные трубы существовали формально, фактически они не были герметичными", – рассказал заместитель руководителя "Казселезащиты" Мурат Касенов.

Он добавил, что периодически специалистами "Казселезащиты" проводятся совместные обследования оползнеопасных участков с привлечением сторонних организаций. В прошлом году были проведены более 1000 таких обследований и только по Алматы составлено 179 актов с уведомлениями и рекомендациями местным органам и владельцам жилых домов и организаций.

Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло из-за переувлажнения грунта.

Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тела четырех человек.