Оползень в Алматы: как живут люди спустя месяц после жуткой трагедии

Больше месяца назад в микрорайоне Тау-Самал из-за прорыва водопроводной трубы произошел сход оплывины. В результате под обломками собственного дома погибла семья из четырех человек. Как сейчас живут местные жители и чувствуют ли они себя в безопасности, в материале Zakon.kz.

Трагедия произошла под утро 8 февраля на территории небольшого коттеджного городка под названием Sakura Village. Общая масса грязи, которая сошла на огромной скорости вниз по склону, составила 3200 куб. м. Большие объемы щебня, мусора и глины залили частный дом, а другой и вовсе неуправляемая волна буквально накрыла и даже перевернула.

В доме, на который обрушился оползень, жила семья из четырех человек – двое взрослых и два подростка. Снесенное грязевым потоком строение было каркасно-камышитовым, но, как считают спасатели, даже если бы там стоял капитальный кирпичный дом, ему бы вряд ли удалось устоять перед многотонным ударом стихии.

"Был большой грохот, задрожали стены и окна. Мы вскакивали с постелей. Выглянули на улицу. Грязь и обломки были у стен нашего дома. Поток сместил с места и повредил припаркованные автомобили. Мы сразу стали звонить спасателям", – рассказала жительница дома, находящегося поблизости, которая пожелала остаться анонимной.

Стоит отметить, что сейчас пройти к месту происшествия не так просто. ЖК находится под охранной, которая не пропускает на его территорию посторонних. К слову, и жильцы этого коттеджного городка не отличаются особой приветливостью, с журналистами разговаривать многие и вовсе отказываются. Заснять место трагедии спустя месяц удалось с высоты, подняв в небо дрон.

Фото: Zakon.kz

После обнаружения погибших работы по очистке территории от обломков продолжались еще несколько недель. Сейчас о произошедшей трагедии практически ничто не напоминает. Но если приглядеться, то можно увидеть остатки фундамента разрушенного дома и грязевые разводы на домах и заборах, которые остались после происшествия.

Фото: Zakon.kz

Жители улицы Олимпийская, где сошел оползень, давно жаловались на то, что грунт в их районе нестабилен. В доказательство местные показывали трещины на стенах домов и заборах, а некоторые утверждали, что в их строениях даже двери не закрываются плотно.

Фото: Zakon.kz

Сейчас о произошедшей трагедии местные стараются не вспоминать. В микрорайоне достаточно оживленно. Большой поток машин с трудом проезжает по узким улицам и переулкам. Между тем, проехавшись по району, мы заметили, как активно продолжается строительство частных домов.

Фото: Zakon.kz

Местные рассказывают, что сейчас ждут специалистов, которые начнут проверять их строения и обследовать склоны гор. Есть и те, кто уверен, что ждать никого не стоит.

"Какие-то слухи были, что будет проводиться проверка домов со стороны ДЧС и других государственных органов. Я живу в этом районе всю жизнь и, если быть откровенным, то за десятки лет я не помню, чтобы нас проверяли. Только если ЧП, тогда да, но прошел месяц и пока тишина, может, позже приедут. Но пока никого нет у нас тут в районе", – рассказал местный житель Талгат Байсембаев.

Таусамалинцы сейчас больше всего переживают за то, что может произойти повторный сход грунта, который приведет к еще более масштабным последствиям. К примеру, совсем рядом к подножию горы расположена средняя школа №47. Родители школьников считают, что если бы февральская оплывина была большей силы, то грязью накрыло бы и учебное заведение.

"Тогда, в феврале, в первую очередь было страшно за школу. Боялись, что поток грязи снесет на пути все дома и обломки достигнут учебного корпуса. Школа совсем близко от места трагедии. А что, если бы это было днем, во время уроков?" – отметила Людмила Селезнева.

Фото: Zakon.kz

В чем причина?

Как пояснили специалисты "Казселезащиты", оползни природного характера происходят в основном в весенний период. Горные породы, на которых строятся здания в предгорных районах Алматы, при переувлажнении полностью теряют свою несущую способность.

"Спрогнозировать оползень на территории дачных и жилых массивов не представляется возможным. К слову, зона прилавков хребта Иле-Алатау, расположенная ориентировочно от бассейна реки Тургень до бассейна реки Каскелен, состоит из лессовидных суглинков. Район микрорайона Тау-Самал стоит как раз на этих отложениях", – пояснили в профильном ведомстве.

Оползни техногенного характера, в число которых входит оплыв, произошедший в феврале, происходят на территории Алматы в течение всего года. Переувлажнению почвы способствует проведение работ по нарезке автодорог с подрезкой склонов, планировочные работы по строительству жилых домов, укладка линии трубопроводов и канализационных труб. Как раз все эти мероприятия активно велись в последнее время районе в Тау-Самал.

Помни о своей безопасности

Периодически специалисты "Казселезащиты" выезжают в опасные районы, проводят обследование и беседуют с местными жителями.

"Специалистами "Казсалезащиты" выдаются уведомления-рекомендации владельцам жилых домов, владельцам организаций, председателям садоводческих обществ, чьи дома и объекты расположены в зонах оползневого риска. Таких объявлений было более сотни, в том числе по Медеускому району – 41", – заверили в организации.

К сожалению, как показывает практика, эти бумажные документы не заставляют жителей района всерьез задуматься о собственной безопасности. Многие, прочитав листовки, продолжают нарушать установленные правила и буквально каждый день подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих.

ДЧС города Алматы в свою очередь напоминает, что не рекомендуется строительство жилых домов на просадочных оползнеопасных участках. Категорически запрещено проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы, а также запрещается использовать негерметичные септики и туалеты.