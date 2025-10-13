#АЭС в Казахстане
Общество

Депутат о жестоком обращении в армии: Подрывает доверие общества

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 13:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Наталья Дементьева во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года высказалась о фактах гибели и суицидах среди военнослужащих в казахстанской армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Она заявила, что ее, как и других матерей не могут не беспокоить трагические случаи в армии.

"Эти события нельзя рассматривать как единичные трагические случаи. Это свидетельство наличия системной проблемы в воспитетельной работе в армии, которая не исправляется и не решается несколько лет. Такое положение дел подрывает доверие общества не только к вооруженным силам, но и к государственным институтам в целом", – сказала депутат.

Она поинтересовалась, что делается для решения проблемы:

"До каких пор матери будут опасаться отправлять своих сыновей в армию в мирное время?"

В ответ заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев назвал основные причины таких событий.

"Вооруженные силы лицом к лицу сталкиваются с плохими и хорошими реалиями, происходящими в обществе и семье, такими как беспризорные дети, ситуация в школах, распространение наркотиков. Один из тысячи детей может столкнуться с психологическим стрессом из-за ограничений в армии", – сказал он.

Он добавил, что максимально используются возможности центров психического здоровья не только вооруженных сил, но и гражданского сектора.

"Также на базе искусственного интеллекта разработаны и введены в эксплуатацию Telegram-боты – новый сервис круглосуточно и анонимно помогает военнослужащим и их семьям справляться со стрессами и сложными ситуациями. Также создали рабочую группу из числа представителей вооруженных сил и других войск и формирований, которые будут рассматривать системно имеющиеся психодиагностические методики", – добавил вице-министр.

Он подчеркнул, что также проводится изучение республиканского опыта создания психологических методик ведущими высшими учебными заведениями республики, с возможностью их дальнейшей адаптации под нужду вооруженных сил.

Однако вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева указала на необходимость шире смотреть на проблему.

"Если только через психологов можно решить эту проблему, наверное, можно было бы давно решить. Здесь, конечно, надо работать у вас в воинских частях", – посоветовала она.

9 октября 2025 года официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин озвучил детали самоубийств среди военнослужащих, которые произошли в сентябре.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
