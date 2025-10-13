#АЭС в Казахстане
Общество

Млечный Путь над горами Казахстана: редкие кадры звездного неба

звезды, горы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:43 Фото: Instagram/dots_foto
Находясь в Туркестанской области, фотограф Дмитрий Доценко заснял волшебный момент, как Млечный Путь появился над горным массивом Келиншектау, сообщает Zakon.kz.

По словам мастера, звездное небо всегда завораживало человека.

Так, он приводит в пример слова древнеримского философа Сенеки: "Если бы на Земле было только одно место, откуда видно звезды, люди со всего мира стекались бы туда, чтобы увидеть это чудо".

Доценко с сожалением отмечает, что жители больших городов постепенно забыли, как выглядит настоящее звездное небо. Мощная засветка скрывает миллионы звезд, оставляя на виду лишь самые яркие. Но стоит уехать подальше от цивилизации – и над головой раскрывается бездонная глубина космоса.

"Благо Казахстан – огромная страна, и здесь еще остались места, куда не добрался свет городов. Для сравнения, в Европе почти не осталось зон с темным небом. Фотографам приходится уезжать за тысячи километров, чтобы увидеть то, что у нас доступно за один день пути".Дмитрий Доценко

Поэтому фотограф собрал подборку новых фотографий и поспешил рассказать о первых двух снимках:

Первый он сделал в любимом месте – горах Келиншектау.

"Повезло поймать момент, когда Млечный Путь встал точно над острыми доломитовыми вершинами. Это редчайшее совпадение: нужное время года, ясная погода и правильная точка съемки – все сошлось".Дмитрий Доценко

Второй снимок – совсем другой по настроению. Пустыня Бетпак-Дала, следы жизни, ушедшей навсегда: шакалы обглодали кости лошади. Но даже в этом есть философия. Все уходит, но все оставляет след. И даже смерть – это часть вечного цикла Вселенной.

На следующих кадрах, продолжает Доценко, звездное небо и его украшение – Млечный Путь.

"Это не просто "полоса звезд", а сама наша галактика. Мы живем в одном из ее рукавов и смотрим как бы сбоку на центральную часть. В ее центре – черная дыра Стрелец A, масса которой превышает массу Солнца в четыре миллиона раз! И все мы, Солнце, планеты, звезды, вы и я вращаемся вокруг нее, неосознанно участвуя в вечном танце Вселенной. Когда начинаешь это представлять, голова идет кругом. Философия, физика, фотография – все соединяется в одну нить", – заключил Доценко.

Комментаторы поспешили ответить на столь поэтичное описание словами благодарности и восхищения.

  • Да, на такое звездное небо хочется смотреть и смотреть. В городе точно столько звезд не видно.
  • Великолепно. Сколько тысяч лет светят эти звезды, сколько миллионов человек видели такое величие.
  • Невероятные кадры! Как замечательно, что есть такие люди, как вы.
  • Чувствую радость бытия.
  • Никогда не видела столько звезд на реальном небе.
  • Невероятно красиво! Мы ведь действительно такое небо сейчас редко видим.
  • Словно на другой планете. Невероятно.

9 октября 2025 года Доценко предоставил аудитории большую подборку птиц из Южного Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: