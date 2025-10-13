Млечный Путь над горами Казахстана: редкие кадры звездного неба

Находясь в Туркестанской области, фотограф Дмитрий Доценко заснял волшебный момент, как Млечный Путь появился над горным массивом Келиншектау, сообщает Zakon.kz.

По словам мастера, звездное небо всегда завораживало человека.

Так, он приводит в пример слова древнеримского философа Сенеки: "Если бы на Земле было только одно место, откуда видно звезды, люди со всего мира стекались бы туда, чтобы увидеть это чудо".

Доценко с сожалением отмечает, что жители больших городов постепенно забыли, как выглядит настоящее звездное небо. Мощная засветка скрывает миллионы звезд, оставляя на виду лишь самые яркие. Но стоит уехать подальше от цивилизации – и над головой раскрывается бездонная глубина космоса.

"Благо Казахстан – огромная страна, и здесь еще остались места, куда не добрался свет городов. Для сравнения, в Европе почти не осталось зон с темным небом. Фотографам приходится уезжать за тысячи километров, чтобы увидеть то, что у нас доступно за один день пути". Дмитрий Доценко

Поэтому фотограф собрал подборку новых фотографий и поспешил рассказать о первых двух снимках:

Первый он сделал в любимом месте – горах Келиншектау.

"Повезло поймать момент, когда Млечный Путь встал точно над острыми доломитовыми вершинами. Это редчайшее совпадение: нужное время года, ясная погода и правильная точка съемки – все сошлось". Дмитрий Доценко

Второй снимок – совсем другой по настроению. Пустыня Бетпак-Дала, следы жизни, ушедшей навсегда: шакалы обглодали кости лошади. Но даже в этом есть философия. Все уходит, но все оставляет след. И даже смерть – это часть вечного цикла Вселенной.

На следующих кадрах, продолжает Доценко, звездное небо и его украшение – Млечный Путь.

"Это не просто "полоса звезд", а сама наша галактика. Мы живем в одном из ее рукавов и смотрим как бы сбоку на центральную часть. В ее центре – черная дыра Стрелец A, масса которой превышает массу Солнца в четыре миллиона раз! И все мы, Солнце, планеты, звезды, вы и я вращаемся вокруг нее, неосознанно участвуя в вечном танце Вселенной. Когда начинаешь это представлять, голова идет кругом. Философия, физика, фотография – все соединяется в одну нить", – заключил Доценко.

Комментаторы поспешили ответить на столь поэтичное описание словами благодарности и восхищения.

Да, на такое звездное небо хочется смотреть и смотреть. В городе точно столько звезд не видно.

Великолепно. Сколько тысяч лет светят эти звезды, сколько миллионов человек видели такое величие.

Невероятные кадры! Как замечательно, что есть такие люди, как вы.

Чувствую радость бытия.

Никогда не видела столько звезд на реальном небе.

Невероятно красиво! Мы ведь действительно такое небо сейчас редко видим.

Словно на другой планете. Невероятно.

9 октября 2025 года Доценко предоставил аудитории большую подборку птиц из Южного Казахстана.