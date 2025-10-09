Славка-завирушка и редкие птицы Казахстана на уникальных снимках известного фотографа
Фото: pexels
Популярный казахстанский фотограф отправился в увлекательную орнитологическую экспедицию по Южному Казахстану. Путешествие не прошло даром. Мастер 9 октября 2025 года предоставил аудитории большую подборку птиц с этого региона, сообщает Zakon.kz.
Доценко уточнил, что с командой посетил орнитологическую станцию Шокпак, озеро Кызылколь, пустыню Мойынкум и горы Келиншектау.
"За пять дней удалось сделать множество хороших снимков птиц – среди них и редкие, краснокнижные виды. Особенно запомнилась пролетающая стая пеликанов, первый раз увидел такое своими глазами".Дмитрий Доценко
Фото: Instagram/dots_foto
Также, по его словам, хоть краснокнижные белоголовые сипы и чёрный гриф были далеко, но удалось сделать снимки.
"В этом путешествии я встретил целую галерею крылатых характеров: гордого змееяда, ловящего добычу с безупречной точностью. Различных куликов и пролетающую серую цаплю. Отмечу и красавцев лебедей-шипунов – воплощение спокойствия и силы. Один даже подпустил близко, чтобы я сделал хороший портрет".Дмитрий Доценко
Фото: Instagram/dots_foto
Всего, как уточняет фотограф, в стране обитают более 500 видов птиц.
Фото: Instagram/dots_foto
По традиции после публикации последовали многочисленные отзывы о работе специалиста. Комментаторы благодарят за возможность увидеть красоту природы, не выходя из дома.
- Какие красивые птицы.
- Славка-завирушка встречается и среди людей.
- Красота мира птиц восхищает и завораживает.
- Многих птиц увидела впервые! Благодарю за экскурс на юг!
- Кукушку впервые вижу!
- Красота рядом с нами. Порой не ценим, бежим куда-то.
Фото: Instagram/dots_foto
5 октября Доценко опубликовал в Instagram впечатляющее видео, на котором огромная луна поднимается над пиком Абая.
