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Происшествия

Праздник в СИЗО: ролик с подозреваемыми в убийстве Шерзата Полата возмутил Казнет

расследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 16:17 Фото: Zakon.kz
В социальной сети распространилось видео, на котором подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Полата устроили празднование в следственном изоляторе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как они пьют напитки, задувают свечи на торте и просят "Алису" поставить песню Кайрата Нуртаса "Туған күн". А кто-то снимает это все на телефон.

Пользователи возмутились тем, как в СИЗО возможны подобные условия для обвиняемых в тяжком преступлении.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению", – ответили в полиции.


Ранее сообщалось, что расследование дела об убийстве Шерзата Полата завершат до конца года.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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