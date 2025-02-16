Праздник в СИЗО: ролик с подозреваемыми в убийстве Шерзата Полата возмутил Казнет

В социальной сети распространилось видео, на котором подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Полата устроили празднование в следственном изоляторе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как они пьют напитки, задувают свечи на торте и просят "Алису" поставить песню Кайрата Нуртаса "Туған күн". А кто-то снимает это все на телефон.

Пользователи возмутились тем, как в СИЗО возможны подобные условия для обвиняемых в тяжком преступлении.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению", – ответили в полиции.





Ранее сообщалось, что расследование дела об убийстве Шерзата Полата завершат до конца года.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

