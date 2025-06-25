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Общество

Апелляцию подали осужденные по делу Шерзата Полата

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Почти все осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата подали апелляционные жалобы. Об этом накануне, 24 июня 2025 года, рассказал адвокат потерпевший стороны Мейрман Шекеев, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что 21 июня текущего года вступил в силу приговор, который вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу.

По словам Шекеева, со дня вступления в силу приговора первой инстанции у осужденных есть 15 дней, чтобы обжаловать его.

"В настоящее время, как нам известно, от всех осужденных и их защитников, кроме Шынгыса Белгожаева и Думана Ыскака, поданы апелляционные жалобы", – рассказал адвокат.

Правозащитник пообещал, что позднее сообщит дату судебного заседания.

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:18
В суде разъяснили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата

Позднее Генпрокуратура выступила с заключительным словом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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