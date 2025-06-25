Апелляцию подали осужденные по делу Шерзата Полата

Почти все осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата подали апелляционные жалобы. Об этом накануне, 24 июня 2025 года, рассказал адвокат потерпевший стороны Мейрман Шекеев, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что 21 июня текущего года вступил в силу приговор, который вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу.

По словам Шекеева, со дня вступления в силу приговора первой инстанции у осужденных есть 15 дней, чтобы обжаловать его.

"В настоящее время, как нам известно, от всех осужденных и их защитников, кроме Шынгыса Белгожаева и Думана Ыскака, поданы апелляционные жалобы", – рассказал адвокат.

Правозащитник пообещал, что позднее сообщит дату судебного заседания.

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.

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Позднее Генпрокуратура выступила с заключительным словом.