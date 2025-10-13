Изнасиловал, убил, похитил – 12 преступлений вменяют фигуранту громкого дела в Талгарском районе

Завершено расследование резонансного преступления в Талгарском районе Алматинской области: убийство мужчины и похищение ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 октября 2025 года, рассказал адвокат потерпевшей стороны Асылбек Абдраимов. По его словам, подозреваемых в деле трое.

"Основной подозреваемый привлекается по 12 статьям Уголовного кодекса. Двое несовершеннолетних – по двум статьям", – сказал адвокат.

В настоящее время адвокаты знакомятся с материалами дела. После изучения, по словам Абдраимова, если будут какие-то недочеты в следствии, могут заявить ходатайства о проведении дополнительных следственных действий и будут готовиться к суду.

Главного фигуранта дела подозревают по статьям:

99 ч. 2 п. 7 – убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 125 ч. 3 п. 2-1 – похищение несовершеннолетнего 120 ч. 1 – изнасилование 121 ч. 1 – Насильственные действия сексуального характера 190 ч. 3 п. 4 – неоднократное мошенничество 147 ч. 5 – Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите 149 ч. 2 – Нарушение неприкосновенности жилища 115 – Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 287 ч. 3 – Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 288 ч. 1 – Незаконное изготовление оружия 200 ч. 1 – Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 132 ч. 4 – Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений

Несовершеннолетним инкриминируют статьи 99 ч. 2 п. 7 и 125 ч. 3 п. 2-1 УК РК.

В сентябре 2025 года в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района подозреваемый застрелил из ружья мужчину и похитил 2-летнюю дочку его сестры. Во время попытки скрыться он не справился с управлением и машина упала в реку. Девочку спасли. Как потом стало известно, подозреваемый ранее изнасиловал мать ребенка и шантажировал ее. Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников по факту бездействия.