В правительстве прокомментировали инициативу МВД об ограничении продажи алкоголя

Сегодня, 14 октября 2025 года, на пресс-конференции в правительстве заявили, что вопрос о возможном запрете продажи алкоголя в супермаркетах и магазинах у дома находится на стадии обсуждения, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты затронули инициативу МВД о возможном запрете продажи алкоголя в супермаркетах и магазинах у дома, поинтересовавшись, каким может быть экономический эффект таких мер и не приведет ли это к уходу части продавцов в тень.

"Экономический эффект – здоровье населения. Меньше будут пить, соответственно здоровье населения будет лучше. Вообще, во многих странах есть специализированные магазины, где продают только алкогольную продукцию. У нас такие магазины тоже есть. Этот вопрос еще обсуждается. Окончательного решения нет, давайте подождем", – ответил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что это пока только на уровне инициативы от МВД.

"Как инициатива повлияет, на сколько налогоплательщиков, сколько налогов недопоступят, как снизится оборот – мы такие расчеты, к сожалению, еще не проводили. Если условно будет какая-то рабочая группа, мы естественно с разных сторон будем смотреть", – озвучил он.

13 октября 2025 года министр внутренних дел РК Ержан Саденов рассказал, как можно снизить число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях.