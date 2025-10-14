#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Общество

В Астане похолодает до -12°С, в Алматы потеплеет до +22°С: о погоде на 15-17 октября

листья, осень, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 13:59 Фото: pexels
О погоде на ближайшие дни – с 15 по 17 октября 2025 года – в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, у жителей Шымкента по-прежнему есть возможность погреться в лучах солнца, там температура составит до +26°С. В Астане ночью столбики термометров опустятся до -12°С. В Алматы же вновь тепло: синоптики прогнозируют до +22°С. Примечательно, что все три дня осадков не предвидится.

Астана

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +4+6°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +7+9°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

Алматы

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

Шымкент

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 13:59
Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов: чего им стоит избегать 14 октября

Общий прогноз погоды с 14 по 16 октября 2025 года доступен по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алексей Цой назначен советником президента Казахстана
14:31, Сегодня
Алексей Цой назначен советником президента Казахстана
В Алматы похолодает до минус 15°C
15:35, 19 декабря 2024
В Алматы похолодает до минус 15°C
Синоптики предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 марта
17:11, 14 марта 2025
Синоптики предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 15-17 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: