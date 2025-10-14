В Астане похолодает до -12°С, в Алматы потеплеет до +22°С: о погоде на 15-17 октября

О погоде на ближайшие дни – с 15 по 17 октября 2025 года – в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, у жителей Шымкента по-прежнему есть возможность погреться в лучах солнца, там температура составит до +26°С. В Астане ночью столбики термометров опустятся до -12°С. В Алматы же вновь тепло: синоптики прогнозируют до +22°С. Примечательно, что все три дня осадков не предвидится.

Астана

15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +4+6°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +7+9°С.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

Алматы

15 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

Шымкент

15 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

