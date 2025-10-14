Каждое пятое ДТП в Астане – с наездом на пешехода: меньше чем за год почти 2 тыс. пострадавших

Начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Астаны Нурлан Уваев на брифинге в РСК 14 октября 2025 года рассказал, что за 9 месяцев почти две тысячи человек пострадали в ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

За указанный период в столице зарегистрировано 1 532 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 1 899 человек и погибли 28, в том числе четверо несовершеннолетних.

"Каждое ДТП нами тщательно изучается: устанавливаются причины, анализируются условия, при которых они произошли, и обследуются места происшествий. С учетом аварийности проводится обследование других потенциально опасных участков улиц, вносятся корректировки в уличную инфраструктуру. Основными причинами ДТП являются недисциплинированность участников дорожного движения и нарушение правил. К примеру, совершено 350 наездов на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленных местах. В результате травмировано 175 человек, пять – погибли. Также совершено 42 ДТП с участием электросамокатов", – озвучил Нурлан Уваев.

Он отметил, что для стабилизации ситуации на дорогах столицы принимается широкий комплекс профилактических мер.

"С начала года сотрудниками полиции пресечено более 1,3 млн нарушений Правил дорожного движения (ПДД), что значительно превышает показатель прошлого года. Особое внимание уделяется грубым нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью граждан. За управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности 869 водителей", – рассказал полковник полиции.

По его словам, также зафиксированы многочисленные нарушения со стороны пешеходов – 19 522 случая, а также 8 882 факта проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

"Кроме того, выявлены 1 672 нарушения на пешеходных переходах, 667 случаев выезда на встречную полосу и 2232 факта создания аварийных ситуаций. На штрафную стоянку помещено 2635 транспортных средств. Для профилактики наездов на пешеходов еженедельно, по пятницам, в часы пик выставляются пешие наряды полиции в местах повышенного риска", – заявил он.

