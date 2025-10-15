К водителям Восточного Казахстана с важным напоминанием обратилась полиция

Сегодня, 15 октября 2025 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области обратилась к водителям и пешеходам из-за наступления холодов и изменения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В частности, водителям напомнили, что зима близко, в связи с чем им нужно проверить свой автомобиль.

"С наступлением холодов и изменением погодных условий Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает жителям и гостям региона о важности своевременной подготовки транспортных средств к зимнему периоду. Сотрудники полиции проводят профилактические встречи с водителями, обращая внимание на необходимость своевременно заменить летние шины на зимние, а также проверить техническое состояние автомобиля – тормозную систему, световые приборы и аккумулятор. Эти простые, но важные меры помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий и сохранить безопасность на дорогах". Пресс-служба ДП ВКО

Полицейские также обратились к пешеходам:

"Соблюдайте осторожность при переходе проезжей части, используйте световозвращающие элементы в темное время суток – это сделает вас заметнее для водителей и поможет предотвратить трагедии".

