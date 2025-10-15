#АЭС в Казахстане
Общество

Фиктивные предприятия для отмывания денег создал казахстанец

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 03:33 Фото: Zakon.kz
Житель Уральска открыл 17 подставных компаний для отмывания более 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Группу лиц, занимавшихся фиктивным документооборотом, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Как передает "Astana TV", три года успешно действовавшую мошенническую схему организовал ранее судимый за аналогичное преступление житель Уральска. Освободившись, он вернулся к преступной деятельности.

Следствие установило, что участники группы зарегистрировали 17 фиктивных предприятий, через которые оформлялись счета-фактуры. Через них прошло более двух млрд. тенге.

Фото: astanatv.kz

Со слов следователя по особо важным делам департамента экономических расследований Западно-Казахстанской области Сагадата Гадылжанова, деятельность предприятий имела широкий диапазон по оказанию фиктивных услуг в сфере:

  • строительства;
  • аренды спецтехники;
  • поставки товаров материальных ценностей.

Вместе с тем предприятия не имели штата, работников и спецтехники. За период деятельности налогов уплачено всего 2 млн. 300 тенге. За свои услуги организатор получал незаконное денежное вознаграждение в размере 7%.

В настоящее время по факту проводится расследование. Организатор преступления помещен под домашний арест.

Ранее в Казахстане ликвидировали 130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

