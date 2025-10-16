Сколько в Казахстане положено денег за рождение детей в 2025 году

16 октября в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о размерах пособия на рождение ребенка в этом году, сообщает Zakon.kz.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя, утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%, передает пресс-служба ведомства.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

"Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности", – говорится в сообщении.

Данную единовременную выплату c начала года получили 161,4 тыс. человек на общую сумму 227,9 млрд тенге, в том числе в сентябре выплату получили 16,7 тыс. человек на сумму 17,2 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 9 месяцев составил 1 478 563 тенге.

"Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно", – информирует Министерство труда и соцзащиты населения.

За 9 месяцев 2025 года данная выплата назначена 189,4 тыс. человек на сумму 324,1 млрд тенге, в том числе в сентябре выплата была назначена 19 тыс. человек на сумму 34,8 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 9 месяцев составил 87 035 тенге.

