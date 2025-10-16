#АЭС в Казахстане
Общество

В МВД готовы рассмотреть распространение по Казахстану регистрации по месту временного пребывания

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:15 Фото: gov4c.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о возможности распространения на другие города принятой в столице практики касательно регистрации по месту жительства и по месту временного пребывания, передает корреспондент Zakon.kz.

В МВД сообщили, что в рамках поправок в Закон РК "О статусе столицы Республики Казахстан" жители столицы будут регистрироваться по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания).

"Относительно распространения указанных нормативов (регистрации по месту жительства и месту временного пребывания) на другие города сообщаем, что в настоящее время компетенция по утверждению нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания закреплена исключительно за маслихатом столицы. Вместе с тем в случае принятия решения о предоставлении аналогичных полномочий местным представительным и исполнительным органам других регионов МВД готово рассмотреть соответствующие предложения и внести необходимые изменения в действующее законодательство", – говорится в ответе министерства на запрос нашей редакции.

Также в ведомстве напомнили, что в Казахстане адресная справка отменена с 1 ноября 2019 года. С этого момента данная справка исключена из реестра государственных услуг.

Цифровую систему миграции внедрят в Казахстане

Ранее мы писали о планах акимата Астаны по борьбе с "резиновыми квартирами".

Азамат Сыздыкбаев
