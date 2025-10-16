НПО по праву можно считать надежными партнерами государства – Токаев

В преддверии Дня Республики в Астане состоялось пленарное заседание XII Гражданского форума Казахстана, прошедшего под девизом "Справедливый Казахстан: партнерство гражданского общества и государства", сообщает Zakon.kz.

В работе заседания приняли участие более 700 делегатов, в числе которых депутаты Парламента РК, представители государственных органов и дипломатического корпуса, неправительственных организаций, бизнес-сообщества, отечественные и международные эксперты. На форуме также присутствовали 38 зарубежных участников, включая представителей 19 посольств, 10 международных структур и делегатов из шести стран.

Пленарное заседание открылось приветственным словом главы государства, которое зачитал помощник президента РК по внутренней политике и коммуникациям Арман Кырыкбаев.

"Сегодня в Казахстане действует более 18 тыс. неправительственных организаций. Их по праву можно считать надежными партнерами государства. Вы активно содействуете укреплению единства и согласия в стране, воплощению принципов "Адал азамат", "Закон и порядок", "Таза Казахстан". Выражаю вам искреннюю признательность. Государство неизменно придает особое значение развитию гражданского общества. За последние пять лет объем средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реализацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодежи. Такое эффективное партнерство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие. Уверен, что конструктивные идеи и дельные предложения, прозвучавшие сегодня, придадут новый импульс развитию гражданского общества", – написал в своем обращении Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия были представлены экспертные доклады и предложения представителей НПО по ключевым направлениям – от устойчивого развития и экологии до цифровизации, инклюзии и поддержки молодежных инициатив. Участники отметили, что эффективное партнерство между государством, бизнесом и гражданским обществом является основой для построения справедливого и устойчивого Казахстана.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева, обращаясь к делегатам форума, выразила признательность гостям и спикерам, выступившим с содержательными докладами. Она выразила уверенность, что озвученные сегодня идеи и предложения в будущем найдут свое практическое воплощение и будут способствовать укреплению доверия, социальной ответственности и диалога в обществе.

Аида Балаева отметила также важность парламентской реформы, которая улучшит законодательную основу и сделает процесс принятия государственных решений более прозрачным и справедливым.

"Реформа Парламента, о которой президент говорил в своем Послании, является важным этапом политической модернизации страны. Она создает условия для совершенствования законодательной культуры и обеспечивает большую открытость и справедливость в процессе принятия государственных решений. В связи с этим призываю всех представителей гражданского общества активно включиться в обсуждение этой реформы и донести ее смысл до широкой общественности", – отметила министр.

В последние пять лет на основе рекомендаций, выработанных по итогам Гражданского форума, в Казахстане были приняты стратегически важные документы (в том числе Концепция развития гражданского общества до 2030 года, закон "Об общественном контроле", законодательные поправки о внедрении института онлайн-петиций и другие). Были внесены изменения в регулирование деятельности общественных советов, проведения мирных собраний, благотворительности, волонтерства, государственного социального заказа и грантового финансирования НПО.

Накануне республиканского форума по всей стране прошли 20 аналогичных региональных мероприятий, в которых приняли участие более 3000 неправительственных организаций. Также в течение года состоялся ряд встреч профильных министров с представителями отраслевых НПО, по итогам которых подготовлено более 200 предложений.

15 октября 2025 года мы писали, что в Астане состоялся IV Республиканский Мажилис общественных советов. Мероприятие проходит в рамках ХІІ Гражданского форума Казахстана. В его работе участие приняла министр культуры и информации РК Аида Балаева, которая призвала усилить обратную связь с населением страны.