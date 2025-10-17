Жителей Алматы вновь предупредили об НМУ: что это значит и чего стоит избегать горожанам

Синоптики предупредили жителей пяти городов Казахстана об ожидающихся сегодня неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация была опубликована на сайте РГП "Казгидромет":

"17 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Алматы, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

