Жителей Алматы вновь предупредили об НМУ: что это значит и чего стоит избегать горожанам
Соответствующая информация была опубликована на сайте РГП "Казгидромет":
"17 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Алматы, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске".
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
