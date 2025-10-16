Непогода накроет Алматы, Шымкент и несколько областей Казахстана

РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение из-за непогоды в Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана на 17 октября 2025 года. Также на территории нескольких областей страны будет наблюдаться загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки -1-6°С.

В Алматы и Конаеве ночью на поверхности почвы прогнозируются заморозки -1-3°С.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на горных перевалах области до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. При этом по Мангистауской области и Актау объявлена высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области прогнозируется туман. На севере, юге, востоке области, а также в Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области – высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, юге области временами порывы будут достигать 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области – высокая пожарная опасность.

В Жезказгане объявлена высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, на северо-западе, востоке области с порывами до 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области – высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы достигнут 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области – высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман. На юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области и Петропавловске прогнозируется ветер юго-восточный, ночью на севере, юге, востоке области возможны порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На севере, востоке области с порывами до 23 м/с.

Сильный ветер будет наблюдаться в области Жетысу юго-восточного направления, в районе Алакольских озер порывы будут достигать 15-20, временами 23-28 м/с. Кроме того, ночью ожидаются заморозки -4-9°С. В Талдыкоргане ожидаются ночные заморозки до -6-8°С.

В Кызылординской области прогнозируется ветер северо-западный, днем на западе области – 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность на севере, в центре области и в Кызылорде.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени:

с 20:00 16 октября до 20:00 17 октября по городу Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. с 20:00 16 октября до 20:00 17 октября по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. в Карагандинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени. Вместе с тем 17 октября будет наблюдаться ветер юго-восточный, на западе, юге области временами порывы 15-18 м/с.

объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени. Вместе с тем 17 октября будет наблюдаться ветер юго-восточный, на западе, юге области временами порывы 15-18 м/с. с 20:00 16 октября до 20:00 17 октября по Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее специалисты "Казгидромета" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 17 октября 2025 года. Согласно информации, по республике ожидается усиление ветра, на западе – туманы. На западе и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега.