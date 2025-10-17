Усталость таксистов сравнили с пьяным вождением: тревожную тенденцию заметили в Казахстане

Масштабные рейды провели по всей стране Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля, административная полиция при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта 17 октября рассказали об итогах этих рейдов.

Было выявлено более 13,6 тыс. нарушений, в том числе:

1167 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа;

394 факта нелегальных перевозок (в основном такси);

1962 случая отсутствия техосмотра или несоответствия техническим требованиям.

Особое внимание уделили праворульным автомобилям (Toyota Alphard, Estima и другим) – зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.

"Также инспекторы отмечают тревожную тенденцию: выявлены факты, когда водители такси выполняли по 5-6 междугородних рейсов в день, нарушая режим труда и отдыха. Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения", – подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Помимо прочего, проверки выявили 268 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2506 случаев использования телефона за рулем.

Мероприятия продолжатся в усиленном режиме.

На трассе Алматы – Бишкек в сентябре произошло ДТП с Lexus и Toyota Alphard. Погибли восемь человек.