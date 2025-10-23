#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
События

Подъезд к аэропорту ограничат в Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 17:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 23 октября 2025 года в аэропорту Алматы временно ограничат движение у гостиницы "Аксункар" из-за ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Международного аэропорта города обратилась к пассажирам, опубликовав важное заявление.

"В связи с проведением ремонтных работ по дренажной системе и укладкой нового асфальта перед подъемом на пандус возле гостиницы "Аксункар", въезд на территорию аэропорта и выезд с нее со стороны ул. Ахметова временно закрыты".Пресс-служба аэропорта Алматы

Также известно, что работы планируется завершить в ночь с 24 на 25 октября, до 00:00.

"После завершения ремонтных работ въезд и выезд со стороны гостиницы "Аксункар" будут снова доступны для эксплуатации", – уточнили специалисты.

Пассажиров попросили учитывать изменения при планировании маршрута в аэропорт.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 17:08
Изменились правила формирования тарифов на услуги аэропортов

Ранее жителей и гостей города полиция предупредила об усилении дежурств и проверок в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы ограничат движение троллейбусов 23 апреля
15:48, 21 апреля 2023
В Алматы ограничат движение троллейбусов 23 апреля
В Алматы 19 октября ограничат движение авто до Медеу: названа причина
16:33, 17 октября 2025
В Алматы 19 октября ограничат движение авто до Медеу: названа причина
В Алматы временно ограничат движение по улице Жансугурова
15:58, 08 сентября 2023
В Алматы временно ограничат движение по улице Жансугурова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: