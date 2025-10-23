Подъезд к аэропорту ограничат в Алматы

С 23 октября 2025 года в аэропорту Алматы временно ограничат движение у гостиницы "Аксункар" из-за ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Международного аэропорта города обратилась к пассажирам, опубликовав важное заявление.

"В связи с проведением ремонтных работ по дренажной системе и укладкой нового асфальта перед подъемом на пандус возле гостиницы "Аксункар", въезд на территорию аэропорта и выезд с нее со стороны ул. Ахметова временно закрыты". Пресс-служба аэропорта Алматы

Также известно, что работы планируется завершить в ночь с 24 на 25 октября, до 00:00.

"После завершения ремонтных работ въезд и выезд со стороны гостиницы "Аксункар" будут снова доступны для эксплуатации", – уточнили специалисты.

Пассажиров попросили учитывать изменения при планировании маршрута в аэропорт.

