Общество

Новые депутаты появятся в Атырауской области

26 октября в регионе пройдут довыборы депутатов районных маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Изменения запланированы в Жылыойском, Индерском, Макатском районных маслихатах, передает пресс-служба акимата Атырауской области. Депутаты будут избраны по одномандатным избирательным округам вместо выбывших.

В этой связи регион посетили представители Центральной избирательной комиссии страны.

"Они приняли участие в обучающем семинаре для членов территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий, также ознакомились с ходом подготовки избирательных участков ко дню голосования", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

12 октября в Семее прошли первые выборы городского акима.

Фото Алия Абди
Алия Абди
