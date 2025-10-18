Новые депутаты появятся в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
26 октября в регионе пройдут довыборы депутатов районных маслихатов, сообщает Zakon.kz.
Изменения запланированы в Жылыойском, Индерском, Макатском районных маслихатах, передает пресс-служба акимата Атырауской области. Депутаты будут избраны по одномандатным избирательным округам вместо выбывших.
В этой связи регион посетили представители Центральной избирательной комиссии страны.
"Они приняли участие в обучающем семинаре для членов территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий, также ознакомились с ходом подготовки избирательных участков ко дню голосования", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
12 октября в Семее прошли первые выборы городского акима.
